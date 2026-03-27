Ανδρουλάκης στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Έφτασε η ώρα για μια νέα πολιτική αλλαγή»

Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη, κάνοντας λόγο για επιτελικό παρακράτος.

«Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του, εγκαινιάζοντας το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Κλειστό Γήπεδο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι απευθύνεται «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας πως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με περισσότερη ενότητα, τονίζοντας πως «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι όρος επιβίωσης. Είναι καθαρά πατριωτική επιλογή».

Στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη, κάνοντας λόγο για επιτελικό παρακράτος. Χαρακτήρισε δε τη Νέα Δημοκρατία αμετανόητη.

Ξεκαθάρισε πως δεν είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η νίκη επί του κυβερνώντος κόμματος. «Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση βρίσκεται εκτός πραγματικότητας» τόνισε.