Κυρανάκης: Ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς συρμούς της Γραμμής 1

Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός πρόκειται να μπει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες δοκιμές.

Οι ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 περνούν σε νέα εποχή μέσα από πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευής, που αλλάζει συνολικά τις δυνατότητες και την εικόνα τους. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από το αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, παρουσιάζοντας τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό ο οποίος πρόκειται να μπει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες δοκιμές.

«Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός επιστρέφει στις ράγες της Γραμμής 1, της πιο ιστορικής αστικής γραμμής της Αθήνας. Δεν μιλάμε για μια απλή ανακαίνιση, αλλά για πλήρη μηχανολογική ανακατασκευή που ουσιαστικά δίνει στον ΗΣΑΠ ένα νέο τρένο με άλλα 25 χρόνια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αν. υπουργός

«Με 14 ανακατασκευασμένους συρμούς έως το 2027, στόχος μας είναι να μειώσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων από τα 8,5 λεπτά στα 5 λεπτά για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες. Αυτό σημαίνει πιο αξιόπιστες και πιο πυκνές συγκοινωνίες για τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς", τόνισε.

Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, τους μηχανικούς, τα στελέχη της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ και όλους όσοι εργάστηκαν με επιμονή και πολλές ώρες δουλειάς για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. "Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που για χρόνια καθυστέρησε, όμως σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με στόχο καλύτερες και πιο αξιόπιστες συγκοινωνίες για την Αθήνα", είπε.

Πλέον, οι 14 συρμοί της 8ης παραλαβής, που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του '80, αποκτούν σύγχρονα συστήματα έλξης, κλιματισμό, νέα συστήματα πληροφόρησης και αναβαθμισμένες υποδομές ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια λειτουργίας.

Στην πράξη, από τους παλιούς συρμούς διατηρείται μόνο το μεταλλικό αμάξωμα (σασί), ενώ όλα τα υπόλοιπα συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται πλήρως. Κινητήρες, ηλεκτρολογικά και πνευματικά συστήματα, κλιματισμός, εσωτερικοί χώροι, φωτισμός και συστήματα ενημέρωσης επιβατών είναι εντελώς νέας τεχνολογίας. Ουσιαστικά, οι συρμοί περνούν από το 1983 στο 2026 με νέα τεχνολογική «καρδιά».

Οι συγκεκριμένοι συρμοί μπήκαν στην κυκλοφορία μεταξύ 1983 και 1985 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης λόγω παλαιότητας και δυσκολίας εξεύρεσης ανταλλακτικών. Η ανακατασκευή τους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δρομολογίων της Γραμμής 1.

Όπως έγινε γνωστό, τον Ιούλιο του 2026 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού. Έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχουν ενταχθεί άλλοι τρεις, ενώ η ολοκλήρωση του έργου για το σύνολο των 14 συρμών τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027.

Τι αλλάζει στους συρμούς

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνολογικές και λειτουργικές παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων συνεχούς ρεύματος με σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Πλήρη εκσυγχρονισμό των αεροσυμπιεστών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των θυρών επιβατών και βασικών μηχανισμών λειτουργίας.

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), νέων οθονών και συστημάτων πληροφόρησης επιβατών.

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.

Πλήρη ανανέωση του εσωτερικού χώρου με νέο φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

Ενίσχυση ενός κομβικού δικτύου

Η Γραμμή 1 παραμένει ένας από τους σημαντικότερους άξονες μετακίνησης της Αθήνας, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες επιβάτες. Η ανακατασκευή των συρμών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της άνεσης και της συνολικής ποιότητας μετακίνησης, σε μια γραμμή με ιδιαίτερο ιστορικό και συγκοινωνιακό αποτύπωμα για την πόλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ., με ανάδοχο την ισπανική εταιρεία CAF, στις εγκαταστάσεις του Βόλου, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η σύμβαση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022.

Παράλληλη αναβάθμιση και στο Μετρό

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης για τους συρμούς της Σειράς Ι του Μετρό Αθήνας, που λειτουργούν από το 2000 και έχουν ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής τους.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει αντικατάσταση παρωχημένων συστημάτων, προσθήκη κλιματισμού στους χώρους επιβατών, νέα συστήματα πληροφόρησης και CCTV, καθώς και τεχνολογίες διάγνωσης που ενισχύουν την αξιοπιστία των δρομολογίων. Στην πρώτη φάση το έργο αφορά 12 συρμούς, με προϋπολογισμό περίπου 109 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Πρόκειται για τους μοναδικούς συρμούς του δικτύου που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν κλιματισμό στους χώρους επιβατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ