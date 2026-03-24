Ισραήλ: Πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν στα νότια - Τρεις τραυματίες

Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο νότιο Ισραήλ μετά από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, τόνισαν ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Ομάδες διάσωσης «παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν έναν άνδρα περίπου 40 ετών με τραύματα στα άκρα στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσέβα, μια μεγάλη πόλη στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, καθώς και σε μια 26χρονη γυναίκα και ένα βρέφος περίπου δύο μηνών, και οι δύο με ελαφρά τραύματα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντιστοίχου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι οι τρεις τραυματίες είναι Βεδουίνοι.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θραύσματα έπεσαν στην περιοχή μετά την αναχαίτιση ενός ή περισσότερων πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ