Το Πακιστάν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Το Πακιστάν καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη συνέχιση του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής», έγραψε με ανάρτησή του στο X ο Σαρίφ.

«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα είναι τιμή του να φιλοξενήσει και να διευκολύνει εποικοδομητικές και οριστικές συνομιλίες που στοχεύουν σε μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Χθες ο Σαρίφ συνομίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και υποσχέθηκε ότι το Ισλαμαμπάντ θα βοηθήσει για την ειρήνευση στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ