Ντε Γκίντος: «Κλειδί» τα Στενά του Ορμούζ για την απόφαση της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μία αύξηση επιτοκίων συζητήθηκε και δεν απέκλεισε μία κίνηση στο κόστος δανεισμού.

Το πιο σημαντικό καθοριστικό στοιχείο για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο θα είναι το εάν οι ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν ξαναρχίσει, σύμφωνα με τον Λουίς ντε Γκίντος.

«Ο βασικός παράγοντας θα είναι η εξέλιξη της σύγκρουσης - το εάν τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά ή όχι», δήλωσε την Παρασκευή στη Μαδρίτη ο Ισπανός αξιωματούχος, ο οποίος θα αποχωρήσει από το ΔΣ της ΕΚΤ πριν από την απόφαση στις 11 Ιουνίου για τα επιτόκια.

«Το επίπεδο αβεβαιότητας είναι βάναυσο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αγορές και οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα αυξήσουν τα επιτόκια στο 2,25% από 2% τον επόμενο μήνα, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενέργειας «φουντώνει» τον πληθωρισμό.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μία αύξηση επιτοκίων συζητήθηκε και δεν απέκλεισε μία κίνηση στο κόστος δανεισμού.