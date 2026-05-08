Οικονομία | Διεθνή Νέα

Ντε Γκίντος: «Κλειδί» τα Στενά του Ορμούζ για την απόφαση της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ντε Γκίντος: «Κλειδί» τα Στενά του Ορμούζ για την απόφαση της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου
Λουίς ντε Γκίντος / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μία αύξηση επιτοκίων συζητήθηκε και δεν απέκλεισε μία κίνηση στο κόστος δανεισμού.

Το πιο σημαντικό καθοριστικό στοιχείο για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο θα είναι το εάν οι ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν ξαναρχίσει, σύμφωνα με τον Λουίς ντε Γκίντος.

«Ο βασικός παράγοντας θα είναι η εξέλιξη της σύγκρουσης - το εάν τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά ή όχι», δήλωσε την Παρασκευή στη Μαδρίτη ο Ισπανός αξιωματούχος, ο οποίος θα αποχωρήσει από το ΔΣ της ΕΚΤ πριν από την απόφαση στις 11 Ιουνίου για τα επιτόκια.

«Το επίπεδο αβεβαιότητας είναι βάναυσο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αγορές και οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα αυξήσουν τα επιτόκια στο 2,25% από 2% τον επόμενο μήνα, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενέργειας «φουντώνει» τον πληθωρισμό.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μία αύξηση επιτοκίων συζητήθηκε και δεν απέκλεισε μία κίνηση στο κόστος δανεισμού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Αποχωρεί από Χανιά και Ηράκλειο

«Φλερτάρει» με την κινητή τηλεφωνία η ΔΕΗ - Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Η «γαλάζια» φανέλα στην Κ.Ο. - O ανέτοιμος Τσίπρας - H τάξη στα πατίνια της Αθήνας

tags:
Λουίς ντε Γκίντος (Luis de Guindos)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Επιτόκια
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider