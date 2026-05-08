Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, αλλά δεν θα κάνει το πρώτο βήμα»

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί με οποιονδήποτε, των Ευρωπαίων περιλαμβανομένων, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει πως είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με τους Ευρωπαίους, όμως ο Πούτιν δεν θα αναλάβει ο ίδιος σχετική πρωτοβουλία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Εξάλλου το Κρεμλίνο διέψευσε πληροφορία του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel ότι ανακλήθηκαν οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων για την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει ακυρωθεί καμιά διαπίστευση, ωστόσο, λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα της παρέλασης, τέθηκε όριο στον αριθμό των ξένων δημοσιογράφων που θα επιτραπεί να καλύψουν την εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

