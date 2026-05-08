Πώς είδε η Citi τα αποτελέσματα της ΕΤΕ - Τι λέει για το deal με Allianz

Υψηλότερα των μέσω εκτιμήσεων κινήθηκαν τα μεγέθη που ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Citi, αξιολογώντας θετικά και στη συμφωνία με την Allianz και κάνοντας λόγο για ένα δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς.

Υψηλότερα των μέσω εκτιμήσεων κινήθηκαν τα μεγέθη που ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Citi, αξιολογώντας θετικά και τη συμφωνία με την Allianz και κάνοντας λόγο για ένα δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Citi, η ΕΤΕ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη α’ τριμήνου ύψους 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε τριμηνιαία βάση, επίδοση που ήταν 17% υψηλότερη από το consensus και 15% πάνω από την πρόβλεψη της Citi.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προ έκτακτων στοιχείων διαμορφώθηκε στο 16,9%. Η υπεραπόδοση σε προσαρμοσμένα μεγέθη στηρίχθηκε κυρίως στα καλύτερα του αναμενομένου έσοδα από trading και λοιπά έσοδα, στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και στη χαμηλότερη φορολογία.

Τα προ προβλέψεων λειτουργικά κέρδη κινήθηκαν 9% πάνω από το consensus, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 1% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ και τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν 8% σε ετήσια βάση, χάρη στις ισχυρές προμήθειες από αμοιβαία κεφάλαια και δανειακές εργασίες. Οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε θετική, χωρίς ουσιαστικές νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η κάλυψη προβλέψεων βελτιώθηκε, ενώ το κόστος κινδύνου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, στις 39 μονάδες βάσης. Τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση και 2% σε τριμηνιαία, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου να ενισχύονται 12% ετησίως, κυρίως λόγω αύξησης 16% στα ελληνικά επιχειρηματικά δάνεια, ενώ τα ελληνικά δάνεια λιανικής αυξήθηκαν 4%.

Σε ό,τι αφορά το deal με την Allianz, η Citi σχολιάζει ότι αναμένεται να έχει επίπτωση περίπου 20 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1, να οδηγήσει σε τετραπλασιασμό των ασφαλιστικών προμηθειών, και να ενισχύσει κατά περίπου 4% τα κέρδη, προσθέτοντας επίσης πάνω από 50 μονάδες βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Η Citi αποτιμά θετικά τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι, εφόσον εκτελεστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της αγοράς τόσο σε επίπεδο εσόδων από προμήθειες, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Citi προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΕΤΕ στα 17 ευρώ, από 16,50 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «buy».