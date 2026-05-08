Ομηρία σε εξέλιξη σε τράπεζα στη δυτική Γερμανία

Υπόθεση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στο Ζίντσιγκ της δυτικής Γερμανίας, με την αστυνομία να εκτιμά ότι εμπλέκονται «πολλοί» δράστες και όμηροι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μεταξύ των ομήρων εκτιμάται ότι βρίσκεται και ο οδηγός οχήματος μεταφοράς μετρητών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της τράπεζας», επισημαίνει η αστυνομία, τους συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ