«Βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Ανάχωμα στις 2.000 μονάδες αναζητά ο Γενικός Δείκτης

Με τις τιμές του brent να ξεπερνούν νωρίτερα τα 114 δολάρια το βαρέλι, το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα μέχρι απόψε στις 01:44 (ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδος) για τη λήξη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ και τα χτυπήματα του Ιράν σε γειτονικές χώρες να συνεχίζονται, τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ασία και Ευρώπη υποχρεώνονται σε νέες μεγάλες απώλειες.

Σε αυτό το αρνητικό κλίμα, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει απώλειες έως και άνω του 3%, υποχωρώντας προς το σημαντικό ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ενώ στο σύνολο του ταμπλό μόλις 7 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 92 πτωτικών και 49 αμετάβλητων.

Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει εξελιχθεί καλά μέχρι στιγμής για τον Αμερικανό Πρόεδρο και «τα ασυνάρτητα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι σύντομα θα αναζητήσει μια διέξοδο από τον μη δημοφιλή πόλεμο που ο ίδιος επέλεξε». Οι αμερικανικές απειλές ότι θα καταστραφούν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει απόψε τα Στενά του Ορμούζ και μια πιθανή απόπειρα του αμερικανικού στρατού να θέσει υπό έλεγχο το νησί Χαργκ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ανοίγουν δρόμο για μια συμφωνία με την Τεχεράνη τις επόμενες εβδομάδες. Και, σε κάθε περίπτωση, αυτό πιθανότατα δεν θα εμπόδιζε την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται για αρκετό καιρό σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ με μικρά σκάφη, νάρκες και drones.

«Προς το παρόν, πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου» εκτιμά ο Schmieding.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, και ενώ η ΤτΕ την Παρασκευή αναθεώρησε καθοδικά τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση.

«Η ψυχολογία ουσιαστικά ωθεί τους εν δυνάμει αγοραστές να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα επίπεδα, από τη στιγμή που υπάρχει προσφορά, έστω και μικρότερη, και μία κατάσταση που δεν ξεκαθαρίζει εύκολα» όπως σημειώνει η Fast Finance, με τη χρηματιστηριακή να τονίζει ότι ο ΚΜΟ 200 ημερών τεστάρεται για ακόμη μία φορά, χωρίς να έχουμε ακόμη κάποιο αγοραστικό σήμα.

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.013 μονάδες με απώλειες 2,51%, ενώ νωρίτερα βρέθηκε να πιέζεται έως τις 2.000,93 μονάδες.

Έντονα πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, με απώλειες 2,56% (από το -3,76% νωρίτερα) στις 2.170,04 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στο -3% βρίσκονται οι Τρ. Κύπρου και Eurobank, στο -2,30% οι μετοχές των Alpha Bank και ΕΤΕ, ενώ περί του 2,1% υποχωρούν οι Τρ. Πειραιώς και Οptima.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 20,52 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στον FTSE Large Cap τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι ElvalHalcor και Helleniq Energy υποχωρώντας 5,57% και 4,31% αντίστοιχα, ενώ με απώλειες άνω του 3% ακολουθούν οι Cenergy, Viohalco, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo και Aegean.