Κώτσηρας: Θετική για τον τουρισμό η σταθερότητα και αξιοπιστία της οικονομίας

Τη θετική επίδραση της σταθερότητας και αξιοπιστίας της οικονομίας στον τουρισμό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στο συνέδριο Travel West Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, σε μια «περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ρευστότητας για την παγκόσμια οικονομία», έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον για την ελληνική οικονομία που μας καθιστά πιο αισιόδοξους και αξιόπιστους, με «ό,τι αυτό συνεπάγεται» και για την «ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού». «Το ΑΕΠ έχει αυξηθεί, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έχουν αυξηθεί, η ανεργία έχει μειωθεί», ενώ το δημόσιο χρέος μειώνεται και παράγονται πλεονάσματα, τα οποία «οφείλουμε να διαφυλάσσουμε, αλλά και να γυρίζουμε στην ελληνική κοινωνία».

Ο ίδιος επισήμανε ότι η προσπάθεια για την τόνωση της ανάπτυξης είναι συνεχής, μέσω της μείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, της παροχής κινήτρων για επενδύσεις και καινοτομία και της στήριξης των εργαζομένων με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας, με καλύτερους μισθούς. Ακολούθως, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρθηκε στην εξαιρετικά θετική πορεία που σημειώνει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια και τόνισε ότι ο στόχος για το 2026, εν μέσω της δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, παραμένει η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε όλη την επικράτεια, ώστε «να συνεχίσει ο ελληνικός τουρισμός να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».

Ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των υποδομών στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και της ανάπτυξης της περιοχής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου και στις σχεδιαζόμενες αναπλάσεις στον χώρο της πρώην βιομηχανίας Λαδόπουλου και του παλαιού λιμένα Πατρών.

Επίσης, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται για κάθε περιοχή της Ελλάδας και έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «σε μια σύνθετη περίοδο με πολλές προκλήσεις, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια η χώρα μας να αποτελέσει μια περιοχή σταθερότητας και ασφάλειας που θα είναι ελκυστικός προορισμός για τους τουρίστες», επενδύοντας στον ποιοτικό τουρισμό και σε έργα υποδομών και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τα ειδικά τοπικά δεδομένα και τις ανάγκες.