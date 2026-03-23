Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ - Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ οδήγησε πίσω στη δουλειά 300.000 συνταξιούχους

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

