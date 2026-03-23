Ο Πούτιν υπέρ της ενίσχυσης της «στρατηγικής σύμπραξης» με την Πιονγκγιάνγκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τάχθηκε σήμερα υπέρ της ενίσχυσης της «στρατηγικής σύμπραξης» με την Πιονγκγιάνγκ, σε συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν με αφορμή την επανεκλογή του δεύτερου στην προεδρία της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την υψηλότερη θέση της εξουσίας στη Βόρεια Κορέα.

«Θα συνεχίσουμε βεβαίως την κοινή στενή μας εργασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ», σημείωσε ο Πούτιν στο μήνυμά του αυτό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτό ανταποκρίνεται αναμφιβόλως στα θεμελιώδη συμφέροντα» των δύο λαών.

Επίσης εξήρε μια «προσωπική συμβολή» του Κιμ «στην ενίσχυση των φιλικών δεσμών των συμμάχων», δηλαδή της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, οι οποίες συνδέονται από συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που υπεγράφη το 2024.

Η Βόρεια Κορέα μετείχε ενεργά στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, παρέχοντάς της στρατιώτες για να απωθήσουν ουκρανική προέλαση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντάλλαγμα η Ρωσία παρέχει στη Βόρεια Κορέα οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες και προμήθειες σε τρόφιμα και ενέργεια, σύμφωνα με αναλυτές.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε να υποστηρίξει "άνευ όρων" όλες τις πολιτικές και αποφάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ