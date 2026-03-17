Βρετανία, Φινλανδία και Ολλανδία εξετάζουν κοινό μηχανισμό χρηματοδότησης άμυνας

Η Βρετανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να χρηματοδοτήσουν από κοινού την προμήθεια όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω της αύξησης του επιπέδου της απειλής παγκοσμίως, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι, από κοινού και μαζί και με άλλες χώρες που δεν κατονομάζονται, διερευνούν την δημιουργία μηχανισμού εντός του επόμενου έτους που θα λειτουργεί ως συμπληρωματικός στα υπάρχοντα σχήματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα επιταχύνει τις επενδύσεις και θα ενισχύσει την ζήτηση αμυντικού εξοπλισμού.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια με τους ίδιους πόρους και επίσης θα ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας», δηλώνει σε ανακοίνωση ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Ελκο Χάινεν

Η βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται να αυξήσει την συνεργασία με τους συμμάχους και να ενισχύσει την αμυντική του βιομηχανία.

Η Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι το Λονδίνο επιδιώκει βαθύτερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει ότι η αμυντική συνεργασία με τους ευρωπαίους συμμάχους θα βελτιώσει την αποδοτικότητα σε τομείς όπως η διαλειτουργικότητα και ο εφοδιασμός.

Η ανακοίνωση των σχεδίων αυτών συμπίπτει με την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρτ Ρούτε στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ