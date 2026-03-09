Beverage World: Διεθνής διάκριση για το Vegoritis Winery και νέες ετικέτες στο Οινόραμα 2026

Η Beverage World, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τα brands που διαθέτει στο portfolio της, ανακοινώνει μια σημαντική διεθνή διάκριση για τα κρασιά του Vegoritis Winery, που διανέμει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά.

Η Beverage World, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τα brands που διαθέτει στο portfolio της, ανακοινώνει μια σημαντική διεθνή διάκριση για τα κρασιά του Vegoritis Winery, που διανέμει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Μια διάκριση η οποία αντικατοπτρίζει την επιλεγμένη γκάμα προϊόντων της εταιρείας, η οποία συνδυάζει ποιότητα και premium προτάσεις, καλύπτοντας τις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης.

Το Ξινόμαυρο ΠΟΠ Αμύνταιο Vegoritis Winery, εσοδείας 2022, απέσπασε Χρυσό Μετάλλιο και Ειδική Διάκριση, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία των κριτών (95 βαθμούς) στο 26ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ποιότητα και τη συνέπεια του οινοποιείου, αποτελώντας τη δεύτερη αντίστοιχη κορυφαία αναγνώριση μετά το 2017.

Οι κριτές ξεχώρισαν το κρασί για τη νεανική και πολύπλοκη αρωματική του έκφραση με έντονο φρούτο, καθώς και για το πλούσιο και ισορροπημένο στόμα με δομή, πλούσιες τανίνες και μακρά επίγευση, στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναμική της ποικιλίας Ξινόμαυρο και το ιδιαίτερο terroir της ζώνης ΠΟΠ Αμυνταίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ετικέτες που υπέβαλε το οινοποιείο στον διαγωνισμό διακρίθηκαν, με το Ξινόμαυρο Reserve 2019, το Ξινόμαυρο 2021 και το Gewürztraminer 2024 να αποσπούν επίσης μετάλλια, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ποιότητα της οινοποιητικής του πρότασης.

Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τα βραβευμένα κρασιά του Vegoritis Winery, θα έχουν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν στο Οινόραμα 2026, ανακαλύπτοντας τη δυναμική μιας οινοποιητικής πρότασης που αναδεικνύει με συνέπεια τον χαρακτήρα του Αμυνταίου.

Το Οινόραμα 2026, η σημαντικότερη έκθεση ελληνικού κρασιού, θα πραγματοποιηθεί στις 13–16 Μαρτίου στο ONASSIS READY. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τα κρασιά του οινοποιείου στο Stand 23, στην Αίθουσα των Οινικών Αποκαλύψεων.

Στην Πλατεία Γευσιγνωσίας, το οινοποιείο θα παρουσιάσει δύο ετικέτες:

• Τη νέα Ξινόμαυρο Ροζέ ΠΟΠ Αμύνταιο 2025, μια φρέσκια και εκφραστική γαστρονομική πρόταση που αναδεικνύει τον χαρακτήρα της ποικιλίας και του Αμυνταίου

• Τη νέα σοδειά 2025 του Μύλος Λευκό ΠΓΕ Φλώρινα, έναν ιδιαίτερο συνδυασμό Μαλαγουζιάς, Chardonnay και Ροδίτη, που ξεχωρίζει στην κατηγορία value wines.

