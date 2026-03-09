Ολοκληρώθηκε η τριμερής Μητσοτάκη - Μακρόν - Χριστοδουλίδη στην Κύπρο

Η συνάντηση των τριών ηγετών αποτελεί ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας ενώ προσφέρεται «ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας» στην Κύπρο.

Τελευταία ενημέρωση 14:29

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Προέδρους της Γαλλίας Εμαουέλ Μακρόν και της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Αυτή την ώρα οι τρεις ηγέτες επισκέπτονται το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έξω από το κέντρο συντονισμού έχουν παραταχθεί οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral, τους οποίους χαιρέτησαν οι τρεις ηγέτες.

Στη συνέχεια οι Κυρ. Μητσοτάκης, Εμ. Μακρόν και Ν. Χριστοδουλίδης θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου. Η επίσκεψη Μακρόν έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος drone ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για Μέση Ανατολή και Λίβανο.



Η συνάντηση των τριών ηγετών αποτελεί ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας και θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν.

Επίσης ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους. Νωρίτερα, ο Ν. Χριστοδουλίδης με δηλώσεις του είχε ευχαριστήσει την ΕΕ για την άμεση ανταπόκριση να αποστείλουν δυνάμεις στην Κύπρο και απαντώντας ουσιαστικά στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα Κατεχόμενα.