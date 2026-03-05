Κικίλιας στο “Economist”: «Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας»

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, στον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό οικοσύστημα, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο του "Economist".

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και στις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Δυστυχώς, η καθημερινότητα, ο πόλεμος, η σύγκρουση και η ίδια η πραγματικότητα συχνά ξεπερνούν κάθε στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν νομίζω ότι, σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν πραγματικά αξιόπιστες μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες προβλέψεις, ούτε ότι μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια τι πρόκειται να συμβεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον στα ελληνικά ΜΜΕ, - πιθανότατα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο - υπήρχε μια εκτίμηση για τους στόχους που θα μπορούσε να πλήξει το ιρανικό καθεστώς, σε αντίποινα κατά του Ισραήλ. Τελικά, περισσότερες από δέκα χώρες έχουν πληγεί στην περιοχή με βαλλιστικούς πυραύλους και drones να πλήττουν στόχους, ακόμη και πολίτες ή υποδομές, όπως ξενοδοχεία στο Ντουμπάι ή στο 'Αμπου Ντάμπι, ενώ 13 πλοία έχουν, επίσης, στοχοποιηθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και απογοητευτικό, γιατί θα περίμενε κανείς να γίνεται κατανοητό ότι ο παγκόσμιος στόλος εξυπηρετεί όλο τον πλανήτη. Εξυπηρετεί το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα, από την οποία εξαρτώνται οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Χωρίς τη ναυτιλία, το 80% του παγκόσμιου εμπορίου στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αφού πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όσα λέμε, στο πότε τα λέμε, πώς τα διατυπώνουμε και πώς τα στηρίζουμε. Πολλά οργανώθηκαν με βάση τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις του τελευταίου έτους και πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα άλλαζαν. Τελικά, όμως, άλλαξαν. Και αναφέρομαι, μεταξύ άλλων, και στις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)».

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Κικίλιας σημείωσε:

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουμε στην περιοχή 10 πλοία ελληνικής σημαίας στον Περσικό Κόλπο, άλλα 3 πλοία ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ και εκατοντάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή ή στην ευρύτερη περιοχή. Επιβεβαιώσαμε επιθέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων από drones, πυραύλους κ.λπ. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που όλοι οι ναυτικοί μας είναι καλά, όλα τα πλοία μας είναι εντάξει. Το Κέντρο Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι σε συνεχή επικοινωνία με κάθε πλοίο, με κάθε Έλληνα ναυτικό, 24/7».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή οικονομία και στις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, επισημαίνοντας:

«Ο ελληνικός στόλος αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευμάτων και το 25% των πλοίων μεταφοράς LNG. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Υπάρχει ένα όραμα για το μέλλον και πιστεύουμε πραγματικά ότι η ναυτιλία, τα ναυπηγεία και η ενέργεια αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας και να ενώσει χώρες και ηπείρους. Πιστεύω ότι η αναβάθμιση των λιμανιών της Ευρώπης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητά της».

Αναφερόμενος, παράλληλα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, ο Υπουργός σημείωσε:

«Ο Μ. Ντράγκι δήλωσε πριν από περίπου έναν χρόνο ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία και η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο μέρος της οικονομίας, όπου η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, αλλιώς η προσπάθεια να μειωθεί η διαφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα, δεν είναι δυνατή. Τι κάναμε, στην πραγματικότητα, σαν ευρωπαϊκή οικογένεια, αυτό το ένα έτος; Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν κάναμε τίποτα. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ μας προέρχεται από τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το real estate. Είμαστε μια μικρή χώρα στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά ταυτόχρονα μια τεράστια δύναμη στη ναυτιλία. Γι' αυτό και έχω δηλώσει με σαφήνεια ότι, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία».

Τέλος, αναφερόμενος στις διεθνείς συζητήσεις για τη μετάβαση της ναυτιλίας σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε:

«Υπήρχε μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί παγκοσμίως, όσον αφορά το πλαίσιο καθαρών μηδενικών εκπομπών. Αυτό είναι σίγουρα o στόχος για το μέλλον. Και αυτό είναι που θέλουμε να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας, έναν πιο ασφαλή πλανήτη. Ωστόσο, δεν ήμασταν ρεαλιστές. Και οι άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να πάρουν τις αποφάσεις δεν ήξεραν για τι μιλούσαν. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα. Αυτά αποτελούν λίγο πάνω από το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής, όσον αφορά τις ανάγκες των πλοίων παγκοσμίως. Δεν έχουμε, λοιπόν, αυτά τα καύσιμα», ενώ τόνισε πως αν ψηφιζόταν η υποχρεωτική χρήση τους, τα κόστη με τα οποία θα επιβαρύνονταν οι πλοιοκτήτες θα μετακυλίονταν στην οικονομία των κρατών. «Έτσι, θα είχαμε τεράστιο πληθωρισμό, μαζική αύξηση στις τιμές ενέργειας και αύξηση στις τιμές των αγαθών. Η ελληνική κυβέρνηση, όμως, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εργάζεται για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Σεβόμαστε τη βιομηχανία. Υποστηρίζουμε τη βαριά βιομηχανία, υποστηρίζουμε τη ναυτιλία, υποστηρίζουμε τις αποφάσεις, είμαστε μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Σεβόμαστε βαθιά τον ΙΜΟ, αλλά εργαζόμαστε για την μέση ελληνική οικογένεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός επισήμανε:

«Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν πραγματική σημασία. Δεν πρόκειται να παρουσιάζουμε την κατάσταση ωραιοποιημένη, απλώς για να συμφωνούν οι τεχνοκράτες μεταξύ τους και να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Το ζητούμενο είναι να συνεργάζονται οι κοινωνίες μαζί με τα κράτη-μέλη και τις διοικήσεις τους και οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς, γνωρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στέκονται στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η πραγματική μέση οικογένεια και οι ανάγκες της. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ψηφίζουν στις εκλογές. Αυτοί είναι που στηρίζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό είναι καιρός να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Είναι καιρός να επιταχύνουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε πραγματικά τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στον κόσμο. Και με κάθε διαθέσιμο μέσο, είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε προς το συμφέρον των πολιτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ