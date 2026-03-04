Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Κόστα: «Η ΕΕ είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ισπανία»

Την αλληλεγγύη του προς την Ισπανία εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ύστερα από απειλές του προέδρου Τραμπ για διακοπή των σχέσεων ΗΠΑ-Ισπανίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ισπανία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έπειτα από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη εξαιτίας της στάσης της κατά των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.

«Μόλις είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ για να του εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ισπανία. Η ΕΕ θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα των χωρών μελών της προστατεύονται απολύτως», έγραψε ο Κόστα στην πλατφόρμα Χ.

