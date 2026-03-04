Κόστα: «Η ΕΕ είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ισπανία»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ισπανία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έπειτα από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη εξαιτίας της στάσης της κατά των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.
- Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία
«Μόλις είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ για να του εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ισπανία. Η ΕΕ θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα των χωρών μελών της προστατεύονται απολύτως», έγραψε ο Κόστα στην πλατφόρμα Χ.
I have just held a call with President @sanchezcastejon to express the EU’s full solidarity with Spain.
The EU will always ensure that the interests of its Member States are fully protected.
We reaffirm our firm commitment to the principles of international law and the…
— António Costa (@eucopresident) March 4, 2026