Σειρήνες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ - Πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ

Από το πλοίο έγινε γνωστό ότι το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, όμως δεν αναφέρθηκαν επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρόσθεσε η UKMTO.

Σειρήνες ήχησαν εκ νέου σήμερα στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ» ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους, στην οποία διευκρίνισαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε άλλη σύντομη ανακοίνωσή τους ότι είχαν αναχαιτίσει «drones που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος» αφού είχαν ηχήσει σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.

Παράλληλα, το υπό σημαία Μάλτας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige επλήγη σήμερα και υπέστη ζημιές από βλήμα στα στενά του Ορμούζ, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές.

Το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε περίπου δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, κατευθυνόμενο ανατολικά ,στα στενά του Ορμούζ, στις 13:09 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», τόνισε η Vanguard.

Ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έλαβε αναφορά για ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο στενό του Χορμούζ και ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ή επιπτώσεις στο περιβάλλον