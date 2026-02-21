Θεμιστοκλέους: Θλιβερή η τακτική των οργανωμένων μειοψηφιών να μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε πεδίο ωμής βίας

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Χαρακτήρισε τα προχθεσινά επεισόδια ως «εικόνα ωμή και οργανωμένης βίας». «Αυτό είναι φασισμός. Να το πούμε από την αρχή, αυτά που βλέπουμε στο βίντεο είναι φασισμός. Γιατί γίνεται αυτό; Έχει γίνει έργο στα νοσοκομεία και έχουν χάσει το αφήγημά τους. Αυτό είναι βία, είναι φασισμός. Είναι φασιστικές μειοψηφίες. Ξεκάθαρα. Είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Τα νοσοκομεία ανήκουν στον λαό. Βεβαίως. Αλλά, ποιος είναι ο λαός; Οι οργανωμένες μειοψηφίες που μας επιτέθηκαν;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό από μία πολιτική διαφωνία ή διαμαρτυρία: «Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα άτομα τα οποία επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό». Όταν τέθηκε το επιχείρημα περί ΜΑΤ, απάντησε ότι «η ουσιώδης διαφορά είναι πως εδώ είχε βία και είναι άλλο να συγκεντρώνονται κάποιοι επειδή δεν συμφωνούν πολιτικά με έναν υπουργό και άλλο η βία, η οποία εκδηλώθηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο γιατί υπάρχουν οι συγκεκριμένες μονάδες». Παράλληλα, χαρακτηρίζοντας συμπεριφορές υγειονομικών που απεικονίζονται στα βίντεο, τόνισε: «Το λειτούργημα του γιατρού είναι συνυφασμένο με την ευθύνη, την προσφορά και τον σεβασμό. Δεν μπορείς να είσαι με τα πράσινα του χειρουργείου και να εμφανίζεσαι να βιαιοπραγείς, να σπρώχνεις, να πετάς αντικείμενα με τέτοιου τύπου ένταση». Επίσης, ανέφερε πως στις απεργίες τα τελευταία δύο χρόνια στα νοσοκομεία, δεν συμμετέχει περισσότερο από το 1,5% του καταγεγραμμένου προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι η γενίκευση πως οι γιατροί στρέφονται κατά του υπουργού δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. «Πρόκειται για συγκεκριμένες γνωστές εδώ και χρόνια μονάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, υπογράμμισε ότι η επιλογή του νοσοκομείου ως χώρου αντιπαράθεσης είναι «θλιβερή», συγκεκριμένα ανέφερε: «Άκρα υπάρχουν πάντα, αλλά είναι θλιβερό να επιλέγουν τον χώρο του νοσοκομείου να προκαλέσουν επεισόδια. Όσοι θέλουν να διαδηλώσουν μπορούν να το κάνουν κάτω από το Υπουργείο Υγείας ή τη Βουλή». Και ξεκαθάρισε πως οι επισκέψεις στα νοσοκομεία θα συνεχιστούν χωρίς κανέναν δισταγμό. «Κάτι τέτοιο άλλωστε θα σήμαινε κατάλυση της δημοκρατίας», κατέληξε.

Αναφορικά με τις υποδομές του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας o υφυπουργός ανέφερε πως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα πάρα πολλών εκατομμυρίων. «Δημιουργήθηκε νέο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο παλιό τμήμα θα γίνει η μονάδα βραχείας νοσηλείας και θα ανακαινιστούν όλα τα χειρουργεία. Χειρουργεία που είχαν να ανακαινιστούν για περισσότερα από 40 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε πως έχει αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών, καθώς το νοσοκομείο έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, σε σχέση με καταγγελίες για ζητήματα στατικότητας ή για πτέρυγες όπου «έμπαινε η βροχή», όπως ακούστηκαν, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, δεν ισχύουν. Είναι τελείως ξεκάθαρο».