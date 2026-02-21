Αέριο: Ξεκινά έργο «κλειδί» για τον Κάθετο Διάδρομο – Επένδυση 321 εκατ.

Διαγωνισμός για τον δεύτερο αγωγό Καρπερή – Κομοτηνή, ο οποίος θα παρέχει αδιάλειπτη δυναμικότητα για εξαγωγές προς τη Βουλγαρία μέσω του IGB.

Μία ακόμη υποδομή, η οποία μεταξύ άλλων θα υποστηρίξει τον ρόλο της χώρας μας ως αφετηρίας στον Κάθετο Διάδρομο αερίου, μπήκε στις ράγες από τον ΔΕΣΦΑ. Ο λόγος για τον δεύτερο αγωγό Καρπερή – Κομοτηνή, που θα πλαισιώσει το υφιστάμενο δίκτυο στην περιοχή και η κατασκευή του οποίου προκηρύχθηκε από τον Διαχειριστή.

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 114,8 εκατ, ευρώ, ενώ επιμερίζει την κατασκευή του αγωγού σε δύο τμήματα – ποσού 51,1 και 63,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Για κάθε τμήμα θα υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές, ενώ και για τα δύο η εκτιμώμενη διάρκεια της εργολαβίας είναι 25 μήνες.

Σύμφωνα με το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 322 εκατ. ευρώ. Με μήκος 215 χιλιόμετρα, ο αγωγός θα ακολουθήσει παράλληλη χάραξη με το υφιστάμενο αντίστοιχο τμήμα του εθνικού συστήματος. Στόχος του είναι η εξάλειψη των περιορισμών ροής για την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στα νέα σημεία εισόδου και εξόδου του βόρειου τμήματος του ΕΣΦΑ, καθώς και η παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ).

Στήριξη των εξαγωγών μέσω του IGB

Η εξάλειψη των περιορισμών ροής θα παράσχει σε όλους τους χρήστες του ΕΣΦΑ ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα βόρεια σημεία εξόδου, ενώ θα αυξήσει τη ρευστότητα του ελληνικού ΕΣΣ, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τα οφέλη για την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, το έργο θα παρέχει αδιάλειπτη δυναμικότητα για εξαγωγές προς την Βουλγαρία μέσω του IGB, αξιοποιώντας επίσης τη λειτουργία του πρόσφατα ολοκληρωμένου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο οποίος έχει αυξήσει την εξαγωγική δυναμικότητα προς τον IGB στα 5 bcm ανά έτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο IGB αποτελεί τη μία από τις δύο εξόδους του ελληνικού συστήματος που είναι ενταγμένη στο Vertical Corridor. Επιπλέον, το έργο εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες δυναμικότητας από τα ανατολικά σημεία εισόδου του εθνικού συστήματος (Κήποι και Αμφιτρίτη) έως τα δυτικά τμήματα του συστήματος και το ΕΣΣ, χαρακτηριστικό εξαιρετικά σημαντικό για τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο της ελληνικής και της Νοτιοανατολικής Αγοράς Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή θα αυξήσει τη δυνατότητα του εθνικού συστήματος να εξαλείψει περιορισμούς ροής και να μεταφέρει πρόσθετες ροές φυσικού αερίου μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου τμήματος του συστήματος.

Προ των πυλών η «μίνι σύνοδος»

Υπενθυμίζεται ότι η προώθηση του Vertical Corridor βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας, Σε αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ θα διεξαχθεί «μίνι σύνοδος» για το πρότζεκτ στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, υπό τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και τον υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Στη συνάντηση θα παραβρεθούν εκπρόσωποι της Κομισιόν,οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας από τις χώρες που εμπλέκονται στον Κάθετο Διάδρομο, οι αντίστοιχοι Διαχειριστές, οι Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και εταιρείες που επιδιώκουν πολυετείς συμφωνίες. Την ελληνική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ανάμεσα στις εταιρείες που θα δώσουν το «παρών» θα είναι η Atlantic See LNG Trade, κοινοπραξία της Aktor με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με στόχο στη συνάντηση να υπογραφούν νέες μακροχρόνιες συμφωνίες.

Μεταφορά υδρογόνου

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγωγός Καρπερή – Κομοτηνή θα είναι επίσης έτοιμος να δεχθεί Η2, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το απαιτήσουν και το επιτρέψουν. Ως αποτέλεσμα, θα μπορεί να συνδεθεί στο μέλλον με το έργο ανάπτυξης του δικτύου (backbone) H2 στην Καρπερή και να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά καθαρού υδρογόνου στο ανατολικό τμήμα του δικτύου, όπου θα λειτουργούν μια βιομηχανία λιπασμάτων και δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου ικανές να καταναλώνουν φυσικό αέριο σε υψηλά ποσοστά ανάμειξης με H2.

Επιπλέον, θα μπορεί να μεταφέρει Η2 από το ανατολικό τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο διαθέτει πολύ υψηλό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών, ικανό να παράγει χαμηλού κόστους Η2, προς το δυτικό τμήμα της Βόρειας Ελλάδας και την Ήπειρο, για εξαγωγή μέσω της μελλοντικής διασύνδεσης Η2 με την Ιταλία και τον διάδρομο SoutH2, ο οποίος συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στη νέα λίστα έργων PCI.