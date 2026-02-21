Πανέτα (ΕΚΤ): Οι δασμοί έχουν βλάψει τις ΗΠΑ περισσότερο από άλλους

«Σήμερα ο κόσμος είναι στενά αλληλεξαρτώμενος - καμία χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει για πολύ απομονώνοντας τον εαυτό της», δήλωσε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Η αμερικανική οικονομία έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του βάρους των δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φάμπιο Πανέτα.

«Οι ξένοι εξαγωγείς φαίνεται να έχουν επωμιστεί ένα μέρος του, που εκτιμάται σε περίπου 10%», δήλωσε το Σάββατο στο οικονομικό συνέδριo Assiom-Forex, στη Βενετία. «Αρχικά, ο αντίκτυπος απορροφήθηκε από τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών εταιρειών και στη συνέχεια μετακυλίστηκε εν μέρει στους καταναλωτές, οι οποίοι τώρα επωμίζονται περίπου το μισό» πρόσθεσε.

«Συνολικά, οι δασμοί εκτιμάται ότι συνέβαλαν λίγο περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ» ανέφερε.

Ο Τραμπ υπέστη σημαντικό πλήγμα την Παρασκευή, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που επέβαλε πέρυσι, λέγοντας ότι υπερέβη την εξουσία του επικαλούμενος έναν ομοσπονδιακό νόμο περί έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος απάντησε επιβάλλοντας έναν παγκόσμιο δασμό 10% και δεσμεύοντας μια σειρά ερευνών που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να θεσπίσει περισσότερους φόρους εισαγωγών.

Ο Πανέτα σημείωσε επίσης ότι οι δασμοί έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική γεωγραφική αναδιάρθρωση των εμπορικών ροών. Αυτό περιλαμβάνει συρρίκνωση των εισαγωγών των ΗΠΑ από την Κίνα, αύξηση των εισαγωγών των ΗΠΑ από τρίτες χώρες όπως το Μεξικό, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν, και ενίσχυση της παρουσίας της Κίνας σε εναλλακτικές αγορές.

«Σήμερα ο κόσμος είναι στενά αλληλεξαρτώμενος — καμία χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει για πολύ απομονώνοντας τον εαυτό της», δήλωσε ο Πανέτα.

«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνολογία, η στρατιωτική ικανότητα και η διεθνής χρηματοδότηση» και «για πολλές χώρες, η αποδέσμευση από το οικοσύστημα των ΗΠΑ απλώς δεν είναι βιώσιμη επιλογή», ​​δήλωσε ο Πανέτα.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ χρειάζονται επίσης την Ευρώπη, η οποία «απορροφά το ένα πέμπτο των αμερικανικών εξαγωγών αγαθών και το 40% των εξαγωγών υπηρεσιών της, παράγει το ένα τρίτο των ξένων κερδών των αμερικανικών πολυεθνικών και κατέχει σημαντικό ποσό αμερικανικών κρατικών τίτλων», είπε.