NYT: Eκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες εκκενώνουν βάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν σταδιακά τα στρατεύματά τους που σταθμεύουν σε βάσεις στη Μέση Ανατολή εν μέσω ανησυχιών για πιθανό πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν σταδιακά τα στρατεύματά τους που σταθμεύουν σε βάσεις στη Μέση Ανατολή εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη σύγκρουση με το Ιράν, με σχετικό δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου, να αναφέρει ότι εκατοντάδες στρατιώτες έχουν εκκενώσει πλέον τη βάση Al Udeid στο Κατάρ.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι έχουν υπάρξει παρόμοιες εκκενώσεις στο σύμπλεγμα των αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, όπου στεγάζεται ο 5ος Στόλος του Ναυτικού, καθώς και στο Ιράκ, τη Συρία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, οι συγκεκριμένες αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες υπολογίζονται στις 30 με 40.000 χιλιάδες στρατιώτες, θα διατρέξουν μεγαλύτερο κίνδυνο, εάν οι ΗΠΑ – και όχι το Ισραήλ, προχωρήσουν στην επίθεση.

Την είδηση έσπευσε να διαψεύσει το Fox News, επικαλούμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, την ώρα που άλλα διεθνή μέσα αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς περίοπτη θέση στο τραπέζι έχει πλέον το ενδεχόμενο αμερικανικού χτυπήματος, εάν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Fox News has rejected a report earlier today from The New York Times, which claimed that “hundreds” of U.S. troops had been evacuated from Al Udeid Air Base in Qatar, and bases in Bahrain, home to the U.S. 5th Fleet, amid rising tensions with Iran. A well-place U.S. official said… — OSINTdefender (@sentdefender) February 20, 2026

Σημειώνεται άλλωστε πως χθες, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πως σκέφτεται το ενδεχόμενο «περιορισμένης επίθεσης» στο Ιράν, πιέζοντας την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά της.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα απάντησε: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι».

Ιράν: «Έτοιμο εντός δύο τριών ημερών το σχέδιο με τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα χθες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει απειλές ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης. Μια κίνηση που θα μπορούσε να μπλοκάρει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Παράλληλα, επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ ενισχύει την άμυνά του και θωρακίζει στρατιωτικές τοποθεσίες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες στον απόηχο των κοινών ναυτικών ασκήσεων με τη Ρωσία στα Στενά του Ορμούζ.

Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις 10 Φεβρουαρίου 2026, δείχνουν ότι το Ιράν θωρακίζει τις εισόδους των σηράγγων στο υπόγειο συγκρότημα κοντά στο εργοστάσιο Natanz. Φρέσκο ​​σκυρόδεμα είναι ορατό τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές εισόδους, αυξάνοντας την προστασία από πιθανές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το CNN.

Με πληροφορίες από NYT, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ.