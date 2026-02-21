Καθαρά Δευτέρα: 7 αποδράσεις της τελευταίας στιγμής στην Αττική

Επτά προορισμοί στην Αττική για μια σύντομη απόδραση στη φύση την Καθαρά Δευτέρα.

Ψάχνετε για μια εύκολη εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα; Για εσάς που θα μείνετε στην πόλη και προτιμάτε τις αποδράσεις της τελευταίας στιγμής, έχουμε μερικές προτάσεις για μονοήμερες εκδρομές στην Αττική. Πάρκα, λίμνες αλλά και προορισμοί δίπλα στο κύμα, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για πέταγμα χαρταετού, πικνίκ και χαλάρωση με την οικογένεια ή την παρέα, μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας.

Πάρκα

Πάρκο Τρίτση, Ίλιον

Το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο του Λεκανοπεδίου, συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων, βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου και συνορεύει τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Το Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» προσφέρει στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς ανάμεσα στις 6 τεχνητές λίμνες και τα μονοπάτια του, όπου ολόγυρά τους συναντάμε 389 είδη φυτών. Επιπλέον, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει καταγράψει στους χώρους του 175 είδη πουλιών. Μπορείτε να κάνετε βόλτα με το ποδήλατο οικογενειακώς, καθώς διαθέτει ποδηλατόδρομους, να ξαποστάσετε και να κάνετε πικνίκ στα τραπέζια, να καθίσετε για καφέ και να παίξετε με τα παιδιά σας.

