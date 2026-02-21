Τουλάχιστον 8 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο, είχαν ως αποτελέσματα να σκοτωθούν οκτώ μέλη της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και τοπικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αξιωματούχων της οργάνωσης το Σάββατο.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 10, χωρίς όμως να κάνει διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Οι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Associated Press ότι οι οκτώ μαχητές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κοντά στο χωριό Ραγιάκ στο βορειοανατολικό Λίβανο το βράδυ της Παρασκευής. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης για τέτοιες λεπτομέρειες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ομάδα του Associated Press που επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης το Σάββατο το πρωί είδε ότι ο τελευταίος όροφος ενός τριώροφου κτιρίου είχε καταστραφεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αρκετά μέλη της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ, σε τρία διαφορετικά κέντρα διοίκησης στην περιοχή Μπαάλμπεκ του Λιβάνου, «εξοντώθηκαν». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν ταυτοποιήθηκαν «ως ενεργά στην επιτάχυνση των διαδικασιών ετοιμότητας και συγκέντρωσης δυνάμεων, ενώ σχεδίαζαν επιθέσεις πυρός εναντίον του Ισραήλ».

Ένας από τους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι τρεις από τους νεκρούς ήταν τοπικοί διοικητές και τους ταυτοποίησε ως Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi και Hussein Yaghi.

Ο Γιαγκί ήταν γιος του διακεκριμένου στελέχους της Χεζμπολάχ και ενός από τους ιδρυτές της, Μοχάμεντ Γιαγκί, ο οποίος πέθανε το 2023. Ήταν επίσης στενός συνεργάτης του αποθανόντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ισραηλινές επιδρομές στο ανατολικό Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 10 ατόμων και τον τραυματισμό 24, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Ο Ali Abdullah, εκτελεστικός διευθυντής του νοσοκομείου Rayak, δήλωσε στο AP ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά τη δύση του ηλίου, προσθέτοντας ότι έχουν παραλάβει 10 πτώματα και 21 τραυματίες. Πρόσθεσε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο μη Λιβανέζοι — ένας Σύριος άνδρας και μια γυναίκα από την Αιθιοπία. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται πέντε Σύριοι και τρεις Αιθίοπες.

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, σε υποστήριξη της Χαμάς και των Παλαιστινίων.

Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς. Η χαμηλής έντασης σύγκρουση εξελίχθηκε σε πλήρη πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, ο οποίος αργότερα περιορίστηκε, αλλά δεν σταμάτησε πλήρως, χάρη στην εκεχειρία που μεσολάβησε η Αμερική δύο μήνες αργότερα.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και έχει πραγματοποιήσει σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στο Λίβανο, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μαχητές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ έχει αναλάβει την ευθύνη για μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την εκεχειρία.

Ο αριθμός των θυμάτων από τις επιθέσεις της Παρασκευής ήταν ασυνήθιστα υψηλός και έρχεται σε μια στιγμή μεγάλων εντάσεων στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απειλήσει να επιτεθούν στο Ιράν — υποστηρικτή τόσο της Χεζμπολάχ όσο και της Χαμάς — εάν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν καταλήξουν σε συμφωνία.