«Παγώνουν» οι εκταφές θυμάτων των Τεμπών – Εξώδικα και προσφυγές από συγγενείς

Εξώδικα έχουν στείλει ορισμένοι εκ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, κάποιοι άλλοι έχουν προσφύγει, ενώ ένα άλλο μέρος συγγενών και έχουν προσφύγει και έχουν στείλει εξώδικα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΕΡΤnews «10′ με τόνο». Γεγονός είναι πάντως ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, διότι αναφέρεται σε εκταφές παιδιών με τη συντριπτική πλειοψηφία των 11 τελικά και όχι των εννέα που συναίνεσαν στην εκταφή, να είναι γονείς.

Βρισκόμαστε εννέα μέρες πριν την επέτειο της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν κινούμενα επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, οι 45 εξ αυτών νέοι άνθρωποι από 15 έως 28 ετών και παράλληλα είμαστε περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη στις 23 Μαρτίου.

Μία μέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έθετε με παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η κα Παπαϊωάννου, προχώρησε σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της που αφορά στην διενέργεια εκταφών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών με παραγγελία της ζητούσε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, μέχρι σήμερα δηλαδή να γίνουν οι εκταφές, έδινε προθεσμία 24 ωρών στους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να ορίσουν το χώρο στον οποίο θα γίνει, 48 ώρες προθεσμία, να οριστούν χημικοί πραγματογνώμονες για να συνδράμουν στις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τόνιζε ότι οι εξετάσεις που θα γίνουν θα είναι παρόμοιες με αυτές που έγιναν στους μηχανοδηγούς, δηλαδή ταυτοποιήσεις μέσω DNA, τοξικολογικές και ιστολογικές.

Ωστόσο, οι συγγενείς είχαν εγγράφως καθ’ υπόδειξη της Εισαγγελίας, ζητήσει τις εξετάσεις που θέλουν να γίνουν στις σορούς, οι οποίες ήταν σύνθετες. Εξ αυτού λοιπόν, υπάρχουν επιστολές από τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, στις οποίες επιστολές επισημαίνεται ότι δεν μπορούν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς να γίνουν σε ελληνικά ιατροδικαστική εργαστήρια.

Είχαν οριστεί για σήμερα μάλλον οι δύο πρώτες εκταφές, αυτές δεν θα γίνουν καθώς υπάρχει μερική ανάκληση της παραγγελίας. Ήταν οι εκταφές της Φραντζέσκας Μπέζα και η εκταφή της Μάρθης Ψαροπούλου. Έχει υπάρξει μερική ανάκληση και για τον Δημήτρη Μπέζα και για τον Αντώνη Ψαρόπουλο και την Μαρία Καρυστιανού.

Έχουν προγραμματιστεί και άλλες εκταφές, ωστόσο υπάρχει μερική ανάκληση της παραγγελίας για άλλες πέντε ακόμα εκταφές, που σημαίνει ότι θα αναβληθούν, δεν ξέρουμε μέχρι πότε.

Οι γονείς έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζητώντας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σε εργαστήριο του εξωτερικού για να γίνουν εκεί οι εξετάσεις. Οι 10 από τους 11 το έχουν κάνει αυτό, όποτε παγώνει το θέμα των εκταφών έως ότου αποφανθεί σχετικά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.