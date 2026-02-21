Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

Newsroom
Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές
Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
