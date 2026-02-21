Ειδήσεις | Διεθνή

Πάτρα: Σύγκρουση τρένου του προαστιακού με ΙΧ – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πάτρα: Σύγκρουση τρένου του προαστιακού με ΙΧ – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ρίο προς τον σταθμό του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κοντά στην διάβαση της οδού Πέντε Πηγαδίων.

Αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ρίο προς τον σταθμό του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κοντά στην διάβαση της οδού Πέντε Πηγαδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, «λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, εξαιτίας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δεν είναι εφικτή η υποκατάσταση από λεωφορεία στο συγκεκριμένο τμήμα, για αυτό ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανές ματαιώσεις δρομολογίων στο τμήμα του προαστιακού Πάτρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε αυτοκίνητο - Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός»

Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

Ακίνητα - Retail: Οι νέες «αφίξεις» και οι ακριβότερες εμπορικές «πιάτσες» - Τι συμβαίνει στα logistics

tags:
Προαστιακός
Αυτοκίνητο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider