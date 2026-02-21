Λαγκάρντ: Η ομιλία του Λάτνικ στο Νταβός ήταν «too much»

Η πρόεδρος της EKT, δήλωσε ότι αποχώρησε από την ομιλία του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή θεώρησε την αντιευρωπαϊκή ρητορική του ακατάλληλη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι αποχώρησε από την ομιλία του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή θεώρησε την αντιευρωπαϊκή ρητορική του ακατάλληλη, δεδομένου του σκηνικού.

«Να έχουμε ως τελευταίο ομιλητή, χωρίς καμία αντίκρουση επιχειρημάτων, κάποιον που απλώς επέκρινε την Ευρώπη, δεξιά και αριστερά. Θεώρησα ότι ήταν υπερβολικό και απλώς άσκοπα προσβλητικό», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στην Wall Street Journal.

Υπενθυμίζεται πως στην ομιλία του ο Λάτνικ είχε μιλήσει υποτιμητικά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς τους σε σύγκριση με την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας. Τα σχόλιά του έφεραν σε δύσκολη θέση αρκετούς Ευρωπαίους που βρίσκονταν στην αίθουσα και, καθώς η κριτική κλιμακωνόταν, η Λαγκάρντ αποχώρησε.

Τα σχόλια του Αμερικανού αξιωματούχου έκαναν αρκετούς Ευρωπαίους στην αίθουσα να νιώσουν άβολα και προκάλεσαν ακόμη και αποδοκιμασίες.

Το σκηνικό ήταν ένα δείπνο μόνο με πρόσκληση, στο οποίο, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, παρευρέθηκαν επίσης πρωθυπουργοί, πρόεδροι ευρωπαϊκών χωρών, ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Βελγίου και ο πρόεδρος της Ελβετίας. Το γεγονός ότι επρόκειτο να ολοκληρωθεί με τα σχόλια του Λάτνικ, «δεν νομίζω ότι ήταν ούτε ευγενικό ούτε κατάλληλο», είπε.

Η Λαγκάρντ υπερασπίστηκε την Ευρώπη στη συνέντευξη, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά «υπέροχα» πράγματα στην ήπειρο που περνούν απαρατήρητα - σε τομείς όπως το προσδόκιμο ζωής, η βρεφική θνησιμότητα και η φτώχεια. Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι το μπλοκ έπρεπε να «βελτιώσει το παιχνίδι του» σε άλλα μέτωπα.

«Έχουμε μια νομισματική ένωση, αλλά δεν έχουμε αρκετά μέσω της οικονομικής ένωσης», είπε. «Επειδή έχουμε αυτά τα εμπόδια στην ενιαία αγορά, επειδή εξακολουθούμε να έχουμε διαδικασίες που είναι υπερβολικά περίπλοκες».

Η αντίδρασή της στην ομιλία του Λούτνικ ήταν επίσης αξιοσημείωτη επειδή σκέφτεται να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Είναι μία από τις πολλές επιλογές» για τη θητεία της μετά την ΕΚΤ, δήλωσε η Λαγκάρντ στην εφημερίδα.