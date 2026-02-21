Η Σλοβακία απειλεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι θα διακόψει την έκτακτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία εάν το Κίεβο δεν επαναλάβει την παροχή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα ως τη Δευτέρα

Το ανακοίνωσε αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Φίτσο κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι προκάλεσε ζημιά στη Σλοβακία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της «διακοπής των ροών φυσικού αερίου» και επίσης λόγω της διακοπής της παροχής πετρελαίου, όπως αναφέρει το Reuters.

«Η Σλοβακία είναι μια περήφανη και κυρίαρχη χώρα, και εγώ είμαι ένας περήφανος και κυρίαρχος Σλοβάκος. Εάν η παροχή πετρελαίου στη Σλοβακία δεν επαναληφθεί τη Δευτέρα, θα ζητήσω από την κρατική εταιρεία SEPS να διακόψει την έκτακτης παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία. Μόνο τον Ιανουάριο του 2026, αυτές οι έκτακτες προμήθειες χρειάστηκαν για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας διπλάσια από ό,τι σε ολόκληρο το 2025», δήλωσε.