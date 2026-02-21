OpenAI: Προβλέπει ότι τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 280 δισ. δολ. το 2030

Η πρόβλεψη εσόδων αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική της OpenAI στις πωλήσεις συνδρομών για το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Με ταχύ ρυθμό προβλέπει η OpenAI ότι θα αυξηθούν τα έσοδά της τα επόμενα χρόνια, τα οποία αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 280 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η πρόβλεψη εσόδων αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική της OpenAI στις πωλήσεις συνδρομών για το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η OpenAI ξεκίνησε επίσης πρόσφατα την δραστηριότητά της και στο κομματί της διαφήμισης, δημιουργώντας μια νέα πιθανή πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Η οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Σάρα Φρίαρ, δήλωσε πρόσφατα ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, από περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η OpenAI αγωνίζεται να πείσει περισσότερες εταιρείες και χρήστες να πληρώσουν για τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της, ώστε να αντισταθμίσει το τεράστιο κόστος των τσιπ, των κέντρων δεδομένων και του ταλέντου που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της.

Η OpenAI είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία πλέον αναφέρει στους επενδυτές ότι σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, δήλωσε πηγή στο Bloomberg, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η OpenAI βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ενός νέου γύρου χρηματοδότησης που είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Bloomberg News. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης χρηματοδότησης, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια.