Καιρός: Πού θα επιμείνουν για λίγες ακόμα ώρες τα έντονα φαινόμενα – Με λιακάδα το πέταγμα του χαρταετού

Έως και τις απογευματινές ώρες, έντονες βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Χίο και ανατολικότερα της Λήμνου) και τα Δωδεκάνησα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει τη χώρα μας από το απόγευμα της Παρασκευής (20/02). Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν για λίγες ακόμα ώρες, επηρεάζοντας με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία.

Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μικρότερης διάρκειας και έντασης, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Έρχεται βοριάς – Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια στη Θράκη

Από το βράδυ αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θράκη και στα βορειότερα τμήματα της χώρας αναμένονται χιονοπτώσεις, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Η Κυριακή θα κυλήσει με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, χωρίς όμως να προκαλέσουν προβλήματα.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 12–13°C, ενώ στα βορειοανατολικά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8–10°C. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη.

Βελτίωση από τη Δευτέρα – Καλοκαιρία μέσα στην εβδομάδα

Από τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Τα φαινόμενα σταματούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο πρόσκαιρες βροχές στα βόρεια της Κρήτης. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν παντού, ενώ οι βοριάδες θα δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες.

Η εβδομάδα που ακολουθεί αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρία, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή και ήπια καιρική περίοδο μετά από αρκετό διάστημα έντονων φαινομένων.