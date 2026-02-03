Το Ιράν ζητά συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν και όχι στην Κωνσταντινούπολη - Αντιδρά η Ουάσινγκτον

Η αξίωση της Τεχεράνης περί αλλαγής της ατζέντας αλλά και του τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών εγείρει ανησυχία για ενδεχόμενο διπλωματικό ναυάγιο.

Τελευταία ενημέρωση 22:12

Το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, και η ατζέντα να περιοριστεί αποκλειστικά σε διμερείς συνομιλίες για τα πυρηνικά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

«Θέλουν μόνο να συζητήσουν για τα πυρηνικά με τους Αμερικάνους, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριλάβουν κι άλλα ζητήματα, όπως τους (βαλλιστικούς) πυραύλους και τις δραστηριότητες των εντολοδόχων του Ιράν στην περιοχή», ανέφερε στο Reuters διπλωμάτης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αξίωση της Τεχεράνης περί αλλαγής της ατζέντας αλλά και του τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών εγείρει ανησυχία για ενδεχόμενο διπλωματικό ναυάγιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Περιφερειακοί παράγοντες καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει οδηγήσει σε εκατέρωθεν απειλές για αεροπορικά πλήγματα.

Νωρίτερα, το Axios και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχαν μεταδώσει πως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, ενώ την Ουάσινγκτον θα εκπροσωπήσει ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επικοινώνησε σήμερα με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Λευκός Οίκος: Οι συνομιλίες με το Ιράν θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο

Οι συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Ιρανών αξιωματούχων θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, στον απόηχο της κατάρριψης ιρανικού drone από αμερικανικό μαχητικό F-35 στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ «πρόκειται να έχει συνομιλίες με τους Ιρανούς αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επί του παρόντος, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν. Αλλά, ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) προφανώς έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές», είπε η Λέβιτ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Χθες Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε πως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, είναι πιθανό «να γίνουν κακά πράγματα».

Ιρανική διπλωματική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν είναι ούτε αισιόδοξη ούτε απαισιόδοξη ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν είναι αδιαπραγμάτευτες και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο.

