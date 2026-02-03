Δένδιας: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Την ευκαιρία να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII».

Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι στο περιθώριο του «Delphi Forum Washington DC» συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της American Jewish Committee Ted Deutch.

Είχα την ευκαιρία να έχω σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο @CKombos, στο περιθώριο του "Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.#delphieconomicforum #WashingtonDC pic.twitter.com/PJygoQuulY — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2026

Η συνάντηση θα γίνει στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 13:45 τοπική ώρα. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Πολέμου των HΠA, αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Elbridge A. Colby.