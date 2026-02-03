Πολιτική | Ελλάδα

Δένδιας: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Newsroom
Δένδιας: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Την ευκαιρία να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII».

Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι στο περιθώριο του «Delphi Forum Washington DC» συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της American Jewish Committee Ted Deutch.

Η συνάντηση θα γίνει στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 13:45 τοπική ώρα. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Πολέμου των HΠA, αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Elbridge A. Colby.

Υπουργείο Άμυνας
Νίκος Δένδιας
Μεσόγειος
