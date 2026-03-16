Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ από UniCredit για Commerzbank

Προσφορά 35 δισ. ευρώ για να πάρει στα χέρια της την Commerzbank, υπέβαλε η UniCredit, με τη γερμανική κυβέρνηση να έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε εξαγορά.

Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, που συνιστά τιμή 30,8 ευρώ ανά τίτλο της γερμανικής τράπεζας ή premium 4% από το κλείσιμο της τιμής στις 13 Μαρτίου.

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες, ενώ «αναμένεται ότι η UniCredit θα αποκτήσει μερίδιο στην Commerzbank άνω του 30% χωρίς να αποκτήσει τον έλεγχο» σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Commerzbank είχε αγοραία αξία περίπου 33 δισ. ευρώ σε σύγκριση με περίπου 96 δισ. ευρώ της UniCredit, με κάθε μετοχή της γερμανικής τράπεζας να αξίζει 29,95 ευρώ έναντι 63,50 ευρώ για το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ο τίτλος της γερμανικής τράπεζας έχει υποχωρήσει περίπου 18% φέτος, σε μια από τις χειρότερες επιδόσεις στον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks.