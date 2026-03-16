Ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις, τρέχουν οι διορθώσεις

Τι να προσέξετε σε δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ. Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχασαν την έκπτωση 50% για να μη πληρώσουν περισσότερα.

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι 15 Ιουλίου, σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας «κούρσας» υποχρεώσεων και πληρωμών για εκατομμύρια φορολογούμενους, με σημαντικές αλλαγές και παγίδες όμως που απαιτούν προσοχή.

Και για τον ΕΝΦΙΑ όμως - του οποίου η ανάρτηση των εκκαθαριστικών τελείωσε χθες - μόλις ξεκίνησε μια σειρά φορολογικών υποχρεώσεων πληρωμών, δηλώσεων και διορθώσεων, για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων: Άλλοι ιδιοκτήτες «τρέχουν» επειδή ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί άμεσα (31 Μαρτίου η α΄ δόση τουλάχιστον), άλλοι όμως για να λύσουν προβλήματα ή λάθη εξ αιτίας των οποίων, αν και ανήκουν στους δικαιούχους μείωσης 50%, δεν ήταν στους 1 εκατομμύριο «τυχερούς» που την βλέπουν από εχθές ήδη στο εκκαθαριστικό τους.

Για όλα αυτά, τώρα αρχίζει ο έλεγχος που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι στα εκκαθαριστικά που θα βρουν αναρτημένα ή στις φορολογικές δηλώσεις που θα δουν προσυμπληρωμένες.

Από σήμερα, έτσι, ο χρόνος τρέχει για τις εξής υποχρεώσεις:

1. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ: Λάθη και διορθώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2026. Περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες απαλλάσσονται πλήρως από φόρο (983.287 από συνόλου 7.155.186 ΑΦΜ). Ωστόσο το 86% των ιδιοκτητών καλούνται να πληρώσουν 2,297 δισ. ευρώ, δηλαδή από 372 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ:

- περίπου 540.000 εκατομμύριο μικροϊδιοκτήτες στην περιφέρεια κέρδισαν φέτος έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους,

- άλλοι 428.147 είδαν μείωση έως 20% επειδή είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ εντόπισε μόνη της και ταυτοποίησε άλλους 39,5 χιλιάδες δικαιούχους της έκπτωσης 50% οι οποίοι κατοικούν στους 13.000 οικισμούς, αλλά θα έχαναν την έκπτωση γιατί δεν ήταν σωστά δηλωμένο στο Ε9 το ακίνητό τους, προκειμένου να ταυτοποιηθεί στη διασταύρωση.

Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν κατάφερε να το κάνει αυτό για όλους, οπότε όσοι δικαιούχοι δεν είδαν έκπτωση , απαιτείται να προβούν οι ίδιοι πλέον σε ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

- το πρόβλημα έγκειται, κυρίως, σε παράλειψη ή λάθος στον αριθμό παροχής ρεύματος στη δήλωση Ε1 και Ε9.

- η διόρθωση γίνεται με τροποποιητική δήλωση Ε9 (χωρίς πρόστιμο) μόλις ανοίξουν στις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι 31 Ιουλίου 2026.

- η μείωση θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον γίνει ορθή αντιστοίχιση κύριας κατοικίας.

Επιπλέον, όσοι δικαιούχοι έχασαν λόγω λαθών άλλες απαλλαγές ή μειώσεις (π.χ. ασφάλιση ακινήτων, χαμηλό εισόδημα), μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση μέσω myAADE (στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ), επισυνάπτοντας το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3: νέες παγίδες

Η φετινή χρονιά φέρνει καινοτομίες στις δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) και των εντύπων Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) και Ε3 (εισοδήματα επιχειρήσεων), με την ΑΑΔΕ να προχωρά στην αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή τους για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Μόλις θα ανοίξουν οι δηλώσεις, όλοι θα πρέπει να ελέγξουν και να να προσέξουν:

- Προσυμπλήρωση στοιχείων και εισοδημάτων: θα ανατρέξουν όχι μόνο στα ποσά και στα εισοδήματα, αλλά θα δουν και αν εμφανίζονται σωστά πχ προστατευόμενα τέκνα ή στοιχεία ακινήτων, τεκμηρίων κλπ.

- Αυτόματη υποβολή (Μισθωτοί - Συνταξιούχοι): για περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους με αποκλειστικά αυτά τα εισοδήματα, αν δεν υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωση ως το Πάσχα, τότε πριν τα τέλη Απριλίου η δήλωση Ε1 θα υποβληθεί αυτόματα όπως έχει προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ.

- Κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς: όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν και να συνεννοηθούν πώς θα δηλώσουν τους τόκους καταθέσεων, τους οποίους εμφανίζει το Taxisnet. Σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ εμφανίζει το σύνολο των τόκων σαν εισόδημα σε κάθε συνδικαιούχο, χωρίς να το επιμερίζει. Αν δεν γίνει διόρθωση και επιμερισμός από τους ίδιους τους φορολογούμενους, κινδυνεύουν να χρεωθούν φόρο για τόκους που δεν τους αναλογούν ή να χάσουν επιδόματα, καθώς θα εμφανίζεται λανθασμένα αυξημένο ύψος καταθέσεων.

- Δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες: οι δηλώσεις Ε3 και Ε1 των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα είναι «κλειδωμένες» και προσυμπληρωμένες με βάση τους νέους ΚΑΔ που μόλις άλλαξαν και κρύβουν λάθη, καθώς και τα δεδομένα τα οποία αντλεί η ΑΑΔΕ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA για τα έσοδα και έξοδα του προηγούμενου έτους. Ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να δηλώσει λιγότερα έσοδα ή μεγαλύτερες δαπάνες από ό,τι εμφανίζει αυτόματα το σύστημα. Με τη βοήθεια του λογιστή τους, όσοι έχουν λάθη ή παραλείψεις στην πλατφόρμα, πρέπει να ελέγξουν το myDATA πριν την έναρξη των υποβολών.

- «μπόνους» έγκαιρης συμπλήρωσης Ε1: για το φορολογικό έτος 2025 (δηλώσεις 2026), η έκπτωση 4% ισχύει για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου 2026 και υπό τον όρο ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι 31 Ιουλίου. Αν υποβάλουν από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται σε 3%, ή σε 2% αν υποβληθεί αργότερα –και υπό τον όρο της πλήρους αποπληρωμής έως 31 Ιουλίου.

3. Διορθώσεις δηλώσεων: προθεσμίες και πρόστιμα

Οι φορολογούμενοι έχουν την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της φορολογικής τους δήλωσης, παρότι αυτές είναι ήδη προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ, Έχουν όμως και τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση (Ε1, Ε2, Ε3) υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις.

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς πρόστιμο εφόσον υποβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αρχικών φορολογικών δηλώσεων (15 Ιουλίου) ή με πρόστιμο μετά τη λήξη της προθεσμίας. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, συν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής όπου προκύπτει.

Και στο Ε9 επίσης, όσοι δήλωσαν ελλιπή στοιχεία εξ αιτίας των οποίων επιβλήθηκε αυξημένος ΕΝΦΙΑ (πχ φόρος σε υπόγειο διαμέρισμα σαν να ήταν "ρετιρέ" επειδή δεν αναγράφηκε ο όροφος) θα μπορέσουν να διορθώσουν δηλώσεις και εκκαθαριστικά μόλις ξεκινήσει η υποβολή τροποποιητικών Ε9 έτους 2026.