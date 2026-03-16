Κύπριος ΥΠΕΝ: Όλα τα άτυπα συμβούλια της ΕΕ θα διεξαχθούν κανονικά στην Κύπρο από τον Απρίλιο

Όλα τα άτυπα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διεξαχθούν, όπως έχει προγραμματιστεί, στην Κύπρο στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, μετέφερε τις συναντήσεις του Μαρτίου στο διαδίκτυο ή τις ακύρωσε έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου εν μέσω της κρίσης με το Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι η κατάσταση στην Κύπρο έχει επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα, σημειώνοντας ότι όλες οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Όπως ανέφερε, όλα τα άτυπα συμβούλια που θα πραγματοποιηθούν στο νησί από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο θα διεξαχθούν κανονικά.

«Η Κύπρος είναι και παραμένει ένα ασφαλές και σταθερό μέρος και θα αποτελεί πάντα μέρος της λύσης σε οποιαδήποτε κρίση στην περιοχή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ