Τσιάρας: Θα στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο - Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για λιπάσματα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης άμεσων μέτρων στήριξης ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, ενώ εξετάζονται δύο βασικές κατευθύνσεις παρέμβασης.

Την έντονη ανησυχία της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στην τιμή των λιπασμάτων, αλλά και την ετοιμότητα για άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των αγροτών, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο υπουργός εξήγησε ότι η αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων συνδέεται άμεσα με την άνοδο του κόστους της ενέργειας και ειδικότερα του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί πιέσεις στην αγροτική παραγωγή.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ήδη από την πρώτη στιγμή και το θέμα εξετάζεται στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, δεδομένου ότι η κατάσταση συνδέεται με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις διεθνείς αγορές ενέργειας. «Επειδή ακριβώς παρακολουθούμε όλη αυτήν την εξέλιξη από την πρώτη στιγμή σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και ο πρωθυπουργός προχθές στη Λάρισα ανέφερε ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο, προκειμένου να στηρίξουμε εν προκειμένω και τον αγροτικό κόσμο μέσα από αυτήν την εξέλιξη που είναι συνέπεια προφανώς της εμπόλεμης σύρραξης στη Μέση Ανατολή», είπε.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει μόνο τα λιπάσματα, αλλά αναμένεται να συμπαρασύρει συνολικά το κόστος παραγωγής και την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης άμεσων μέτρων στήριξης ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σημειώνοντας ότι εξετάζονται δύο βασικές κατευθύνσεις παρέμβασης. «Οι κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να κινηθεί κανείς είναι δύο: η μία είναι το πλαφόν και η άλλη είναι οι γενικότερες ενισχύσεις που δίνονται κατά καιρούς» υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι παρεμβαίνει, όταν οι συνθήκες το απαιτούν είτε κατά την περίοδο της πανδημίας είτε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σύντομα. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εντός της εβδομάδας θα ληφθούν αποφάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα», διαβεβαίωσε.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι στόχος των αλλαγών είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της δίκαιης κατανομής των ενισχύσεων. Όπως είπε, «τα βήματα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γενναία και με πολιτικό κόστος, τα οποία μας δείχνουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική και η αίσθηση είναι ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε αυτούς που ήθελαν να κοροϊδέψουν».

Τέλος, επανέλαβε ότι αποτελεί σταθερή βούληση της κυβέρνησης η αξιοποίηση των υδάτων του Αχελώου τόσο για αρδευτικούς όσο και για ενεργειακούς σκοπούς, με βασικό στόχο τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και τη θωράκιση των υδατικών πόρων των αγροτικών περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ