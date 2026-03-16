Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Κεντρικός Ομιλητής στο 14ο ετήσιο συνέδριο της Εuronext

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Κ. Πιερρακάκης - Κεντρικός Ομιλητής στο 14ο ετήσιο συνέδριο της Εuronext - Συνάντηση αύριο με τον επικεφαλής της International Energy Agency

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο 14ο ετήσιο συνέδριο της Euronext με τίτλο «Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών τώρα».

Το απόγευμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure. Αύριο, Τρίτη, ο κ. Πιερρακάκης έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οι προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωζώνη.

Φόρτωση BOLM...
