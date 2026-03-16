Coffee Island: Βάζει πλώρη για 15 νέα καταστήματα στο εξωτερικό το 2026 - Οι αγορές-κλειδιά

Δύο νέες χώρες και πάνω από 15 νέα σημεία πώλησης οι στόχοι της νέας χρονιάς

Σε ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στις διεθνείς αγορές προσβλέπει για το 2026 η Coffee Island, συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία εξωστρέφειας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, σε αγορές υψηλής δυναμικής, εντός και εκτός Ευρώπης.

Κατά τις πληροφορίες, μέσα στο 2026 η εταιρεία σχεδιάζει την είσοδό της σε δύο νέες χώρες, η μια εκ των οποίων είναι η Ιορδανία, ενώ η δεύτερη δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμη. Μάλιστα, τα σχέδια της εταιρείας για επέκτασή της στη δυναμική αγορά της Ιορδανίας προχωρούν με απόλυτη προσοχή, αλλά χωρίς φόβο, απέναντι στην αρνητική διεθνή συγκυρία που προκαλεί η γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, για την τρέχουσα χρονιά η Coffee Island έχει βάλει πλώρη για περισσότερα από 15 νέα καταστήματα στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία που ξεκίνησε τη διαδρομή της στον κλάδο του καφέ πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

To «ντεμπούτο» στη Γαλλία

Πρόσφατα η Coffee Island ανακοίνωσε την είσοδό της και στην αγορά της Γαλλίας, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης.

Στόχος της εταιρείας η σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της στη Γαλλία, μέσα από τη δημιουργία περισσότερων από 10 καταστημάτων σε βάθος τριετίας.

Σύμφωνα δε με πηγές της Coffee Island «η γαλλική αγορά καφέ είναι μια ώριμη και απαιτητική αγορά, με ισχυρή κουλτούρα και υψηλές προσδοκίες από τον καταναλωτή. Η παρουσία μας στο Παρίσι αποτελεί στρατηγικό πρώτο βήμα εισόδου σε μια αγορά με σημαντικό πολιτισμικό αποτύπωμα και υψηλό δυναμικό ανάπτυξης».

Τα ορόσημα του 2025

Υπενθυμίζεται εδώ ότι μέσα στο 2025 η αλυσίδα επέκτεινε το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο του specialty coffee διεθνώς.

Να σημειωθεί δε πως η Coffee Island διαθέτει μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το 2025 ήταν μια θετική χρονιά για την εταιρεία, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών αποτελεσμάτων όσο και στρατηγικής ωρίμανσης. «Πέρα από τις επιδόσεις, το πιο ουσιαστικό είναι ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη η ανθεκτικότητα και η συνέπεια του επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και η δυνατότητά μας να αναπτυσσόμαστε με σταθερό ρυθμό μέσα σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Για το 2025, ο κύκλος της Coffee Island εκτιμάται ότι έκλεισε από τα 41,5 εκατ. ευρώ, με διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα αναμένεται να αγγίξουν τα 47 εκατ. ευρώ, με αιχμή τις κινήσεις εξωστρέφειας και την παγκόσμια επέκταση του ομίλου.

To διεθνές προφίλ της εταιρείας

Σήμερα, το διεθνές δίκτυο της εταιρείας αναπτύσσεται σταθερά και εκτείνεται πλέον σε τέσσερις ηπείρους και 12 χώρες. Η Coffee Island δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.

Με 387 καταστήματα στην Ελλάδα, καθώς και περισσότερα από 70 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Ινδία, Γαλλία), η Coffee Island ενισχύει διαρκώς την επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Η Coffee Island ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ.