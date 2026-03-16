ΗΑΕ: Πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα

Πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη σημαντική βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας σήμερα, 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

«Πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», επεσήμανε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζέιρα, διευκρινίζοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ, δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί.

Από το λιμάνι Φουτζέιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που σημειώνονται προβλήματα στη Φουτζέιρα, η οποία έγινε στόχος πληγμάτων με drones και στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

