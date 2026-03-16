ΗΑΕ: Ένας νεκρός από πτώση πυραύλου στο Αμπού Ντάμπι - Επαναλειτουργεί σταδιακά το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ένας άμαχος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Αμπού Ντάμπι, σήμερα το πρωί όταν πύραυλος έπληξε το όχημά του, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του.

Οι αρχές «επενέβησαν έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή αλ Μπάχια και αφορούσε το πλήγμα πυραύλου εναντίον πολιτικού οχήματος, από το οποίο σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος», ανακοίνωσε το γραφείο επικοινωνίας του Αμπού Ντάμπι.

Στο μεταξύ έχει αρχίσει να επαναλειτουργεί σταδιακά το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του, αφού επίθεση με drone είχε προκαλέσει πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του εμιράτου «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι», επεσήμανε το γραφείο επικοινωνίας της πόλης στο X.

Με βάση την ίδια πηγή, «ένα περιστατικό που σχετιζόταν με drone» προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η αεροπορική εταιρεία Emirates σημείωσε ότι «θα παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες» από τις 10:00 και μετά (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι κάποιες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές του Ντουμπάι είχαν κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες μετά την πτώση drone κοντά στο αεροδρόμιο.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει περισσότερους από 1.800 πυραύλους και drones εναντίον των Εμιράτων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, ενώ έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους -- τέσσερις πολίτες και δύο στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο το οποίο αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη.

Το υπουργείο πρόσθεσε σήμερα το πρωί ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει πυραύλους και drones προερχόμενους από το Ιράν.

Το Ιράν στοχοθετεί στα Εμιράτα και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου στρατιωτικές βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί όπως και οικονομικά κέντρα αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και πολιτικές υποδομές όπως αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι από τα μεσάνυκτα έχει αναχαιτίσει 61 drones που κατευθύνονταν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ