Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές στην εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, με την Fed, την ΕΚΤ και την ΒοΕ να πραγματοποιούν συνεδριάσεις.

Διευρύνουν και τη νέα εβδομάδα τις απώλειές τους οι ευρωαγορές, με επίκεντρο τις νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς τη Δευτέρα. Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο μικροσκόπιο αυτή την εβδομάδα, με την Fed, την ΕΚΤ και την ΒοΕ να πραγματοποιούν συνεδριάσεις για τα επόμενα βήματα χάραξης της νομισματικής τους πολιτικής, ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εξανεμίσει τις επενδυτικές προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει 0,34% στις 593,84 μονάδες με απώλειες 6% από το ιστορικό υψηλό του τον Φεβρουάριο, πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,22% στις 5.704 μονάδες. Ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,32% στις 23.373 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,01% στις 10.262 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,55% στις 7.868 μονάδες. Στην Ιταλία ο FTSE MIB αποδυναμώνεται 1% στις 43.873 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει πτώση 0,42% στις 17.375 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Commerzbank ενισχύεται 3,5%, ενώ ο τίτλος της UniCredit σημειώνει απώλειες 0,5% μετά την ιταλική πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι μετοχές του τομέα της άμυνας κερδίζουν 1% καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις με τους επενδυτές να αναμένουν υψηλότερη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό και υπηρεσίες ενώ οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν την ενίσχυση μιας ναυτικής αποστολής στη Μέση Ανατολή.

Οι ενεργειακοί κολοσσοί Shell και BP προσθέτουν 1% και 2% αντίστοιχα, καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» παραμένουν τριψήφιες ενώ η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν παραμένει ο καταλύτης για τις παγκόσμιες αγορές. Τόσο το Βrent όσο και το αμερικανικό WTI κινούνται στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς ο Λευκός Οίκος στάθμισε το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων στις βασικές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις στο ιρανικό νησί Χαργκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους Financial Times επεσήμανε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα αργότερα αυτόν τον μήνα θα μπορούσε να αναβληθεί, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πιέσει το Πεκίνο να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε πως το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτά τα στενά να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά φωτογράφισε τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των συμμάχων και των μεγάλων δυνάμεων για τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ απαιτεί από περίπου επτά χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να κρατήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, καθώς η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται δραματικά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Xωρίς κατεύθυνση η Ασία

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν και οι ασιατικές αγορές τη Δευτέρα. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 απώλεσε 0,18% στα 53.725,38 μονάδες. Ο Topix υποχώρησε 0,43% στις 3.613,33 μονάδες, ο Kopsi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,14% στις 5.549,85 μονάδες, ενώ ο Kosdaq έχασε 1,27% στις 1.138,29 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1.46% στις 25.836,50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε 0,31%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε απώλειες 0,39% στις 8.583,40 μονάδες.