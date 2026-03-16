ΕΦΚΑ: 4 στους 10 μη μισθωτούς χωρίς ασφαλιστική ικανότητα για το 2026 - 53.241 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών στο τρίμηνο

Παρότι στο τρίμηνο Δεκέμβριος 2025-Φεβρουάριος 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 53.241 αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών, εν τούτοις χιλιάδες ασφαλισμένοι έχασαν την πρόσβαση σε σημαντικές παροχές υγείας

Χωρίς πρόσβαση σε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βρίσκονται από 1ης Μαρτίου περίπου 4 στους 10 μη μισθωτούς που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider, φέτος έμειναν εκτός οριακά λιγότεροι από 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενων ετών προς τον ΕΦΚΑ. Αν και κατά το τρίμηνο Δεκέμβριος 2025-Φεβρουάριος 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 53.241 αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών, εν τούτοις χιλιάδες ασφαλισμένοι δεν πρόλαβαν, χάνοντας την πρόσβαση σε σημαντικές παροχές υγείας.

Όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους βέβαια συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας). Ωστόσο, έχασαν την πλήρη κάλυψη παροχών σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, όπως ιδιωτική συνταγογράφηση, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική δαπάνη, επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές και λοιπές θεραπευτικές πράξεις.

Εξαιρούνται ανήλικοι, άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες οι οποίοι δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων, ακόμη κι αν ο κύριος ασφαλισμένος έχει απωλέσει την ασφαλιστική του ικανότητα.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έμειναν εκτός

Όσοι ασφαλισμένοι έχασαν την ετήσια ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας, μπορούν να κάνουν διακανονισμό των βεβαιωμένων οφειλών τους και εφόσον τηρούνται οι όροι της, η ασφαλιστική τους ικανότητα θα ανανεώνεται κάθε μήνα.

Ειδικά για τον Μάρτιο, εκείνοι που επιθυμούν να καταβάλουν την πρώτη δόση των καθυστερημένων οφειλών τους, θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής και να καταθέσουν αίτημα «Χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά, δηλαδή καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις, ενώ ταυτόχρονα πληρώνονται και οι τρέχουσες εισφορές, τότε χορηγείται μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Ασφαλιστική Ικανότητα” στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

