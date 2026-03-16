Ακυρώνεται η σημερινή πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/03) το απόγευμα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει για τους δεκάδες Έλληνες που βιώνουν έναν ιδιότυπο εγκλωβισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone». «Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ενώ η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πτήσεις
Ντουμπάι
Υπουργείο Εξωτερικών
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
