Ένας παντοδύναμος πρόεδρος για την Ευρώπη: Ο Βέμπερ ζητά συγχώνευση Κομισιόν και Συμβουλίου

Οι θέσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να συγχωνευθούν, ώστε η ΕΕ να εκφράζεται με μία φωνή στην διεθνή σκηνή, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ

Οι θέσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να συγχωνευθούν, ώστε η ΕΕ να εκφράζεται με μία φωνή στην διεθνή σκηνή, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Η μεταρρύθμιση της ηγετικής δομής της ΕΕ με αυτόν τον τρόπο δεν θα απαιτούσε αλλαγές στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ο Βέμπερ σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Θα σήμαινε απλώς την ανάθεση σε ένα άτομο και των δύο θέσεων όπως ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μετά τις επόμενες ευρωεκλογές, το 2029.

«Είμαστε μπλοκαρισμένοι, χωρίς φωνή, δεν έχουμε λόγο στην διεθνή σκηνή και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας της Ευρώπης, όπως επισημαίνει το Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του παρόντος η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ, το οποίο έχει εξουσία στο εμπόριο, τη γεωργία, την ενιαία αγορά και άλλους τομείς εσωτερικής πολιτικής - αν και οι εξωτερικές υποθέσεις χειρίζονται ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ (Κάγια Κάλλας) και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Αντόνιο Κόστα), με αμφότερους να διαβουλεύονται απευθείας στις χώρες της ΕΕ.

Αυτή η κατακερματισμένη κατανομή εξουσιών δεν είναι «αντάξια» σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, δήλωσε ο Βέμπερ, με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέπει τη διεθνή τάξη.

Ερωτηθείς από το Politico αν θα ήταν υποψήφιος για έναν μελλοντικό ρόλο «προέδρου της Ευρώπης», ο Βέμπερ αρνήθηκε να το αποκλείσει, λέγοντας: «Δεν θέλω να απαντήσω».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «το μέλλον αυτών των ζητημάτων βρίσκεται στα χέρια της κομματικής δομής και στα χέρια των πολιτών της Ευρώπης».

Ο Βέμπερ ηγείται του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 και το 2019 διεκδίκησε τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι ηγέτες της ΕΕ επέλεξαν την φον ντερ Λάιεν, τότε υπουργό Άμυνας της Γερμανίας.

Στην ομιλία του, ο Βέμπερ ανέφερε επίσης ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να στραφούν στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αντί της ομοφωνίας.

Πρόκειται για μία ιδέα η οποία συζητείται εδώ και χρόνια, αλλά ορισμένοι ηγέτες είναι σθεναρά αντίθετοι στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και του Ρόμπερτ Φίκο της Σλοβακίας.

Εάν μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν είναι εφικτή, καθώς θα απαιτούσε την υποστήριξη όλων των σημερινών μελών, οι χώρες που επιθυμούν να προωθήσουν την ολοκλήρωση «θα πρέπει να προχωρήσουν με μια ειδική συνθήκη κυριαρχίας» για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ο Βέμπερ.