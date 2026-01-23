Εκπρόσωπος ΕΕ στον ΟΗΕ: Η πολυμέρεια σήμερα δέχεται επίθεση

Σε σχέση με τη Γροιλανδία, δήλωσε ότι υπήρξε «προφανής απόπειρα παρέμβασης στην εδαφική ακεραιότητα κράτους-μέλους της ΕΕ» και ότι «αυτό δεν ήταν αποδεκτό».

«Το 2026 είναι σημείο καμπής για την πολυμέρεια», ανέφερε ο Εκπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ πρέσβης Σταύρος Λαμπρινίδης μιλώντας σε διαπιστευμένους ανταποκριτές στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ν. Υόρκη και προειδοποίησε ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ «παραβιάζεται ή αγνοείται σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και από κράτη που ισχυρίζονται ότι τον σέβονται».

Αναφέρθηκε σε μια αλληλουχία κρίσεων, όπως στη Βενεζουέλα, στην Ουκρανία, στη Γάζα, την πιθανή οικονομική κατάρρευση του ΟΗΕ και τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι «ο ΟΗΕ παρουσιάζεται ως μη αναγκαίος ή αναποτελεσματικός», θέση με την οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι «διαφωνεί».

«Η πρόκληση για εμάς είναι πώς να αντιμετωπίσουμε έναν κόσμο όπου επικρατεί το "δίκαιο του ισχυρού"» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η «Ευρώπη έχει ζήσει τον δρόμο της ισχύος που την κατέστρεψε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν η μεγαλύτερη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία».

Τόνισε ότι η δημιουργία του ΟΗΕ δεν ήταν «ρομαντικό πείραμα», αλλά «σκληρή ρεαλιστική απάντηση στη μεγαλύτερη ανθρώπινη καταστροφή».

«Η πολυμέρεια σήμερα δέχεται επίθεση και αυτό είναι υπαρξιακής σημασίας. Η Ευρώπη απέδειξε ότι το "δίκαιο" μπορεί να μετατρέψει την καταστροφή στην πιο ευημερούσα και ειρηνική περιοχή του κόσμου», τόνισε.

Ο κ. Λαμπρινίδης επέμεινε ότι η απάντηση δεν είναι «να γίνουμε κι εμείς δύναμη επιβολής», αλλά να παραμείνουμε «φάρος ελπίδας ότι ένας διαφορετικός κόσμος είναι εφικτός». Ωστόσο, έθεσε το δίλημμα: «Μπορούμε να επιτρέψουμε σε όσους θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο να το κάνουν ατιμώρητα;».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι το πραγματικό έλλειμμα σήμερα δεν είναι οι αξίες αλλά «η ικανότητα ενότητας, η υπερβολική πόλωση και η διάσπαση Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης», ενώ υπενθύμισε ότι «οι άνθρωποι στο πεδίο βασίζονται στον ΟΗΕ για τροφή, εκπαίδευση και κλιματική ασφάλεια» και ότι η Ευρώπη «είναι εκεί για να τους στηρίξει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ