Παπασταύρου: Ο ΔΕΣΦΑ συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο

Στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ, παρέστη σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το ευρύ, όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργική ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Τον υπουργό υποδέχθηκαν, η ανώτατη εκτελεστική διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, και ο πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 73,94 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν την υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη συμβατότητα των υποδομών με την ενεργειακή μετάβαση.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος «μετατρέπει τη γεωγραφία της Ελλάδας σε πραγματική ενεργειακή ισχύ, επιτρέποντας έτσι στην Ελλάδα να συμβάλλει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης είναι ένα απ' τα κλειδιά που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πύλη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των βορειοανατολικών και, δυνητικά, των κεντρικών περιοχών της ηπείρου μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον η χώρα μας «συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην αφετηρία του άξονα Βορρά-Νότου».

«Σε αυτό το πλαίσιο των τεκτονικών αλλαγών, όπου ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρω-Ατλαντική, δοκιμάζονται, η ενέργεια αποκτά ακόμη μία σημαντική λειτουργία: μετατρέπεται σε αναγκαίο σημείο σύγκλισης, έναν πραγματικό κοινό τόπο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μία γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας, αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας, με την Ελλάδα στο επίκεντρο», κατέληξε.