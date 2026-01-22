Μητσοτάκης: «Ενωμένη η ΕΕ στο πλευρό Δανίας και Γροιλανδίας» - Η πρότασή του για το Συμβούλιο Ειρήνης

Με συμβιβαστική πρόταση προς τις 13 χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ προσήλθε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός. Συμμετοχή μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας της Γάζας και για όσο απαιτηθεί.

Για ενωμένη Ευρώπη που τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας έκανε λόγο κατά την προσέλευσή στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε επίσης στο Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να συστήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα προτείνει στους ομολόγους του την προσχώρηση των 13 χωρών μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί.

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν, το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία» τόνισε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτοί όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ, και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση» επισήμανε.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και θα διαβλέπει τη Γάζα δήλωσε, πως «όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλόγους νομικούς προβληματισμούς καθώς το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της αποφάσης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παραταύτα η πρόταση της Ελλάδος, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο της ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί».

«Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση» κατέληξε.