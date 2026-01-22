Φρεντέρικσεν: Η Δανία έχει ζητήσει μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής

Η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους προσερχόμενη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους προσερχόμενη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», είπε η Φρεντέρικσεν την επομένη της συνάντησης του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί – το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

«Είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό. Αλλά, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής», συμπλήρωσε.

Με την σειρά του ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τόνισε πως η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής.

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους, Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ