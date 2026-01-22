Ρούτε: Δεν συζητήσαμε με τον Τραμπ το θέμα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας

Ο γενικός γραμματέας του NATO, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο κ. Ρούτε απάντηση ότι η υπόθεση «δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες (του) με τον πρόεδρο» των ΗΠΑ Τραμπ.

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί», είπε ο ολλανδός επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία». Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό». «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξαν με τον Ρούτε σε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία και ότι ως αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή τιμωρητικών δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ